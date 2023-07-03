Inwestycje
Niepewne wyniki funduszy

Wybór obligacji oszczędnościowych jest o tyle bezpieczny dla inwestora indywidualnego, że akurat te papiery skarbowe nie są później notowane. Bez względu więc na dobór obligacji do portfela, inwestorzy nie są poddawani presji związanej ze zmiennością notowań i w ostatecznym rozrachunku mogą popełnić mniej błędów inwestycyjnych.

Publikacja: 13.03.2026 06:00

Foto: Adobestock

Emil Szweda

Co prawda obligacje skarbowe nie kojarzą się ze zmiennością, ale akurat dni po wybuchu wojny pokazały, że nawet i na tych spokojnych zwykle wodach czasem powstaje sztorm. Obligacje o stałym oprocentowaniu mogą bowiem korygować swoją rentowność wyłącznie poprzez zmianę notowań. Kiedy tylko inwestorzy nabrali przekonania, że dalsze obniżki stóp procentowych stanęły pod dużym znakiem zapytania, zaczęli wyprzedawać obligacje. Wcześniejsze poziomy rentowności dyskontowały przynajmniej w części przyszłe obniżki, do których może nie dojść, stąd spadek notowań obligacji niejako wymazywał przyszłe cięcia z ceny obligacji.

