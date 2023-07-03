Niepewne wyniki funduszy

Co prawda obligacje skarbowe nie kojarzą się ze zmiennością, ale akurat dni po wybuchu wojny pokazały, że nawet i na tych spokojnych zwykle wodach czasem powstaje sztorm. Obligacje o stałym oprocentowaniu mogą bowiem korygować swoją rentowność wyłącznie poprzez zmianę notowań. Kiedy tylko inwestorzy nabrali przekonania, że dalsze obniżki stóp procentowych stanęły pod dużym znakiem zapytania, zaczęli wyprzedawać obligacje. Wcześniejsze poziomy rentowności dyskontowały przynajmniej w części przyszłe obniżki, do których może nie dojść, stąd spadek notowań obligacji niejako wymazywał przyszłe cięcia z ceny obligacji.