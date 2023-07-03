Wojna na Bliskim Wschodzie, wbrew zapewnieniom Donalda Trumpa, nie zbliża się do końca, a ograniczenie transportu ropy naftowej prowadzi do gwałtownych wzrostów surowca. W połowie tygodnia inwestorzy mieli prawo odnieść wrażenie, że sytuacja powoli się klaruje po zapewnieniach amerykańskiego prezydenta, ale czwartek przyniósł ponad 10-proc. wzrosty na rynku ropy. To oczywiście wzmacnia obawy o inflację oraz zmianę kursu polityki banków centralnych. Rynki obligacji znów znalazły się więc pod presją. Rentowność krajowych obligacji dziesięcioletnich rosła po południu do 5,66 proc. wobec poniedziałkowego i zarazem niemal rocznego szczytu na 5,91 proc. Straszy także wciąż amerykański rynek obligacji, gdzie oprocentowanie analogicznych papierów przekraczało 4,25 proc., będąc najwyżej od ponad miesiąca.