Choć skala zniżki wydaje się umiarkowana w porównaniu do nastrojów z południa, to licznik obrotów na samym WIG20 wystrzelił do potężnych 2,17 mld złotych (cały rynek wygenerował ponad 2,5 mld zł), co świadczy o gwałtownej wymianie kapitału i dużej determinacji podaży. Najmocniej w portfelu liderów zyskały akcje Pepco (+4,10%) oraz Dino Polska (+3,16%), które wraz z Allegro (+1,47%) próbowały ratować honor byków. Po drugiej stronie barykady znalazły się spółki: Kruk (-3,71%), PZU (-2,92%) oraz Orange Polska (-2,68%). Dzisiejszy handel na GPW był lustrzanym odbiciem niepokojów z rynków globalnych – DAX stracił 0,21% (choć w ciągu dnia tracił o przeszło 1,2%), a Wall Street rozpoczęła sesję od pro-podażowej szarży, notując spadki trzeci dzień z rzędu.