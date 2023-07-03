Działania zbrojne na Bliskim Wschodzie trwają, przez co utrzymuje się niepokój związany z powrotem dostaw ropy z tamtego regionu. Uwolnienie rekordowych 400 mln baryłek ropy z rezerw nie przyniosło większej zmiany — rynek uznał ten ruch jedynie za krótkotrwałą ulgę, a nie trwałe rozwiązanie blokady Cieśniny Ormuz. Baryłka WTI ponownie zmierza w kierunku 100 dolarów. Główne obawy dotyczą teraz tego, jak długo potrwa konflikt i jak długo Cieśnina Ormuz pozostanie zamknięta. Im dłużej dostawy będą wstrzymane, tym głębsze będą konsekwencje dla globalnej gospodarki.