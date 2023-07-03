Nowy, niższy cel wzrostu PKB i ambitny plan pięcioletni

Premier Li Qiang ogłosił ten cel 5 marca, podczas otwarcia sesji parlamentu ChRL. W tym samym dniu opublikowano projekt 15. planu pięcioletniego na lata 2026–2030. Zawiera on rozdziały poświęcone m.in.: stymulowaniu konsumpcji krajowej, wspieraniu innowacji i rozwoju „nowych sił wytwórczych” , zwiększaniu samowystarczalności technologicznej i bezpieczeństwa energetycznego, poprawie dobrobytu społecznego oraz budowie „pięknych Chin” (czyli m.in. projektom związanym z ekologią). Nowy plan pięcioletni przewiduje m.in.: sworzenie ponad 12 mln nowych miejsc pracy w miastach oraz wzrost inwestycji w obliczenia kwantowe, sieci 6G, sztuczną inteligencję i roboty humanoidalne.