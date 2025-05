Produkcja przemysłowa w kwietniu w Polsce powyżej prognoz. Domański zadowolony

Dane ucieszyły też ministra finansów Andrzeja Domańskiego. „W kolejnych miesiącach oczekujemy stopniowego wzrostu aktywności w sektorze przemysłowym przede wszystkim dzięki silnemu popytowi krajowemu” – napisał na portalu X.

Z drugiej strony ekonomiści Pekao zauważają, że nowe dane o produkcji przemysłowej raczej nie zmieniają oglądu sytuacji w polskim przemyśle. Panuje w nim w zasadzie stagnacja. „Jesteśmy wciąż na poziomach produkcji towarzyszących nam od 2022 r. To może co najwyżej być początek końca” – komentują ekonomiści banku Pekao.

Podobne nastroje raportował na początku maja S&P Global podając, że wskaźnik PMI dla polskiego przemysłu wyniósł w kwietniu 50,2 pkt, czyli tylko symbolicznie poniżej neutralnego poziomu 50 pkt. Największym niepokojem w tamtych danych napawać największy od pandemii miesięczny spadek optymizmu w branży (mierzony wskaźnikiem przyszłej produkcji).

Deflacja producencka trwa

W środę GUS podał też, że w kwietniu ceny produkcji sprzedanej przemysłu spadły o 1,4 proc. rok do roku (średnia prognoz ekonomistów -1,5 proc.). Słowem – deflacja producencka trwa. Ostatni raz na plusie roczna dynamika cen w przemyśle była niemal dwa lata temu (w czerwcu 2023 r.). To odzwierciedlenie mimo wszystko wciąż dalekiej od wymarzonej sytuacji w sektorze, natomiast to dobra wiadomość z punktu widzenia poziomu inflacji cen towarów konsumpcyjnych, na którą z opóźnieniem wpływa sytuacja cenowa w przemyśle.