Znów słabe dane GUS o produkcji w Polsce

Nie najlepsze dane o produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej za marzec może nie są w ścisłym centrum procesu decyzyjnego Rady Polityki Pieniężnej, niemniej dokładają cegiełkę do obaw, że wzrost gospodarczy w pierwszym kwartale był niższy niż zakładał NBP w marcowej projekcji (3,5 proc.). To z kolei dobra wiadomość z punktu widzenia procesów inflacyjnych. Dokładając do tego najniższy od czterech lat wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w marcu (7,7 proc.), i niższą od prognoz NBP dynamikę płac w całym pierwszym kwartale, wydaje się, że wtorkowe dane są wsparciem dla oczekiwań obniżki stóp procentowych przez RPP na najbliższym posiedzeniu 6-7 maja.

Ogląd sytuacji mogą jeszcze zmienić jednak kolejne dane, m.in. o marcowej sprzedaży detalicznej (w środę 23 kwietnia) i przede wszystkim szybki szacunek inflacji w kwietniu (w środę 30 kwietnia).