Polska gospodarka pod koniec 2024 roku rosła jeszcze szybciej

Dotyczy to przede wszystkim inwestycji. Mieliśmy w 2024 r. cykliczny dołek w napływie funduszy unijnych, dane o inwestycjach z dużych firm były słabe, tymczasem raportowana przez GUS dynamika nakładów brutto na środki trwale pozytywnie zaskakiwała. – Wstępne dane o inwestycjach za trzeci czy czwarty kwartał 2024 r. wskazywały na wręcz niesamowitą odporność – mówi Grzegorz Ogonek, ekonomista Santander Banku Polska. Teraz urząd bardzo zrewidował te dane w dół. Zamiast wzrostu o 1,3 proc. r./r. w czwartym kwartale mieliśmy jednak duży spadek, o 6,9 proc. Wcześniej szacowano, że inwestycje dodały do wzrostu gospodarczego w czwartym kwartale 0,3 pkt proc., teraz okazało się, że jednak silnie mu ciążyły, odejmując 1,7 pkt proc.

Zresztą dużą rewizję zaordynowano też dla trzeciego kwartału (spadek o 4,3 proc. r./r. zamiast wzrostu o 0,1 proc.). Generalnie w całym roku popyt inwestycyjny spadł o 2,2 proc., choć jeszcze lutowe dane wskazywały na wzrost o 1,5 proc.

– Dane o inwestycjach przedsiębiorstw były w ubiegłym roku dość słabe, stąd niespecjalnie dziwi obniżenie dynamiki nakładów brutto na środki trwałe w czwartym kwartale – komentuje Marcin Kujawski. – Były domysły, że (wcześniejsze przyzwoite dane o dynamice inwestycji – red.) to efekt inwestycji samorządów albo małych firm. Teraz już wiemy, że żyliśmy ułudą, a tak naprawdę odkładały się nam zapasy – dodaje Grzegorz Ogonek. Ekonomiści Banku Pekao na swoim koncie w portalu X napisali wręcz, że jeśli ktoś bazował w swoich prognozach tylko i wyłącznie na dotychczasowych, wstępnych szacunkach inwestycji w kolejnych kwartałach 2024 r., to miał „kompletnie mylny obraz tego, co się działo”.

Drugą „ciekawostką” w danych GUS jest bardzo wyraźna rewizja dynamiki spożycia publicznego w czwartym kwartale z 3 proc. r./r. według wstępnych danych aż do 7,6 proc. według najnowszych statystyk. – W obliczu znaczących podwyżek płac w administracji publicznej w ubiegłym roku to bardzo nie zaskakuje – wskazuje Marcin Kujawski z BNP Paribas. W podobnym tonie wypowiada się Grzegorz Ogonek z Santander Banku. – Spożycie publiczne to kategoria, która karmi się funduszem płac w budżetówce – mówi. Być może zmiana w jakiejś mierze wynika też z napływu nowych danych dotyczących wydatków obronnościowych.