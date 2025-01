Amundi wierzy w euro

Złoty najmocniejszy do euro od 5 lat

Polski Złoty zaskoczył wczoraj niemal wszystkich inwestorów na rynkach finansowych. Do tej pory para EURPLN trzymała się blisko poziomu 4,25 od wielu miesięcy, ale wczoraj doszło do wyraźnego spadku na parze. Złoty stał się najmocniejszy w stosunku do euro od 5 lat.