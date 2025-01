Wskaźnik PMI dla Polski ponizej konsensusu

Średnie koszty produkcji spadły po raz siódmy od początku 2024, ponadto w niemal najszybszym tempie w tym rok.

W grudniu aktywność zakupowa polskich producentów znów zmalała, wydłużając obecny, rekordowy trend spadkowy do ponad dwóch i pół roku, podano także.

Jak wskazał dyrektor ekonomiczny S&P Global Market Intelligence Trevor Balchin "rzut oka na główny wskaźnik wskazywałby na pogłębiającą się dekoniunkturę w polskim przemyśle pod koniec 2024 r., ale głębsza analiza subindeksów daje pewne powody do optymizmu przed początkiem 2025 r.".

"Wygląda na to, że popyt krajowy się wzmocnił, ponieważ, pomimo szybszego spadku eksportu, całkowita liczba nowych zamówień spadała w najwolniejszym tempie od ponad roku. Ponadto poziom zatrudnienia wzrósł trzeci miesiąc z rzędu, co sugeruje, że firmy faktycznie przygotowują się do zwiększenia produkcji. Wskaźnik przyszłej produkcji, choć odbił się po listopadowym spadku, utrzymał się poniżej trendu" - ocenił Balchin.

"W czwartym kwartale PMI osiągnął poziom 48,8, co jest najwyższą średnią kwartalną od pierwszego kwartału 2022 roku. W drugiej połowie 2024 roku Polska odnotowała też lepsze wyniki niż strefa euro, gdzie główne wskaźniki wyniosły odpowiednio 48,3 i 45,5" - podsumował.

Konsensus rynkowy wynosił 48,6 pkt.