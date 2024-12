W listopadzie chęć do budowania mieszkań przez deweloperów dalej wysoka

Materiał Promocyjny

Po raz pierwszy w historii mamy olbrzymi problem deficytu w budżecie narodowego płatnika. I to nie wynika z niczego innego, jak tylko z rabunkowej gospodarki na NFZ-cie, którą brutalnie wykorzystano do celów politycznych pod koniec poprzedniej kadencji. Niedobór środków w systemie publicznym to sytuacja, która w sposób szczególny uzasadnia funkcjonowanie prywatnych ubezpieczycieli i prywatnego sektora opieki zdrowotnej, gdyż sektor prywatny ułatwia pacjentom dostęp do świadczenia opieki zdrowotnej. Sektor prywatny oferuje także pacjentom gwarancję przewidywalnych terminów oczekiwania na poszczególne konsultacje lekarskie oraz wiele innych korzyści – mówi prezes Zarządu PZU Zdrowie dr n. med. Igor Radziewicz-Winnicki.