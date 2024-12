Zaskakujący twist po decyzji RPP o stopach procentowych. Chodzi o ceny energii

Wydaje się więc, że każdy kolejny kwartał mrożenia cen energii dla gospodarstw domowych powinien ścinać, a nie odsuwać w czasie, ewentualną górkę inflacyjną.

„Decyzja rządu o zamrożeniu cen energii elektrycznej obowiązuje wprawdzie do końca września 2025, ale przedstawiciele rządu deklarowali niepodnoszenie taryf po upływie okresu odmrożenia, poprzez przegląd taryf lub kontynuację mrożenia” – zauważają ekonomiści ING Banku Śląskiego.

Podobnie mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Marta Petka-Zagajewska, dyrektor biura analiz makroekonomicznych PKO Banku Polskiego. - Należy brać pod uwagę pewną opowieść, która towarzyszyła zamrożeniu cen energii jeszcze do września 2025 r. – mówi. – Padały zapewnienia, że jeśli odmrożenie oznaczałoby wzrost cen energii dla gospodarstw domowych, to rozwiązanie zostanie przedłużone. Dodatkowo, URE otrzymał możliwość do zobowiązywania dostawców energii do przedstawiania nowych wniosków taryfowych, powołując się na sytuację rynkową – mówi.

RPP obawia się o ceny energii po wrześniu

Wydźwięk cytowanego wyżej fragmentu komunikatu po posiedzeniu RPP sugeruje jednak bardzo dużą ostrożność i powściągliwość Rady. Ewidentnie RPP nie ma pewności co do tego, że ceny energii jednak nie wzrosną (a gdyby wzrosły – to że rząd weźmie te koszty „na siebie” przedłużając działania osłonowe).

„W komunikacie RPP jednak zmiany i to nie w tę stronę co mogłoby się wydawać (…). Tarcza energetyczna przez niecały rok 2025 sprawia, że inflacja może dłużej będzie podwyższona (i poza celem), bo nie wiadomo, co będzie po odmrożeniu cen energii. Czynnik działający (na podstawie wcześniejszej komunikacji RPP) w kierunku złagodzenia stanowiska tego gremium, właśnie go zaostrzył” – napisano na X ekonomiści mBanku.