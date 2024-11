Sprzedaż lepsza od oczekiwań

Dane były lepsze od oczekiwań (PKO BP: 0,7 proc., ING BSK: 2,2 proc., Credit Agricole BP 0,2 proc., średnio: 0,5 proc.). Jak zauważają ekonomiści PKO BP, poziom odsezonowanej sprzedaży odbił o 5,6 proc. mies./mies., rekompensując częściowo zaskakujący spadek sprzed miesiąca (-3 proc.).

Jak wyliczają, w październiku najsilniej r./r. rosła sprzedaż samochodów, której dynamika przyspieszyła do 24,1 proc. z 11,2 proc. we wrześniu. Zwiększyła się także skala zakupów kosmetyków i farmaceutyków (9,6 proc. wobec 5,2 proc. we wrześniu) oraz w kategorii pozostałe, która jest zaburzona przez reklasyfikację dużego podmiotu na początku 2024 r.