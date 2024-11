Produkcję przemysłową w Polsce wyrwało z butów

Mediana prognoz ekonomistów według ankiety „Parkietu” wskazywała na wzrost o 1,6 proc. r./r. Można mówić więc o bardzo pozytywnym zaskoczeniu. Żadna z prognoz nawet nie zbliżyła się do odczytu 4,7 proc. podanego przez GUS (najwyższa zakładała wzrost o 3 proc.).

Na tak solidny wzrost rok do roku tylko częściowo wpłynął efekt kalendarzowy. Z danych GUS wynika, że po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja urosła o 3,9 proc. rok do roku. Względem września w październiku produkcja przemysłowa urosła aż o 4,6 proc. (po odsezonowaniu). – W historii danych, którymi dysponujemy, tylko pięć razy odnotowano tak silny wzrost produkcji miesiąc do miesiąca i był on wówczas powiązany głównie ze znoszeniem obostrzeń w trakcie pandemii Covid-19 – zauważa Krystian Jaworski, ekonomista Credit Agricole.