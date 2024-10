Polaków stać na coraz więcej. W zamożności w regionach wciąż duże różnice

Warszawa krajowym liderem

Regionalne różnice także mają znaczenie, jeśli weźmiemy pod uwagę nawet powiaty. Polski ranking zamożności jeśli chodzi o siłę nabywczą otwiera Warszawa, gdzie jest ona o ponad 58 proc. wyższa od średniej krajowej i wynosi 19,9 tys. euro. Nowością w pierwszej dziesiątce w tym roku są powiaty płocki i siedlecki na piątym i szóstym miejscu. Poznań, Kraków, Bielsko-Biała i Gliwice straciły po dwa miejsca.

Powiat głogowski jest najbliżej średniej siły nabywczej. Przy 12,5 tys. euro na mieszkańca ludzie mają tam do dyspozycji o 22 euro mniej niż średnia krajowa.

- Jednocześnie można również zauważyć, że luka w sile nabywczej w Polsce w odniesieniu do Europy – wbrew trendowi ostatnich lat – powoli się zmniejsza. Siła nabywcza przeciętnego Polaka rośnie szybciej niż siła nabywcza przeciętnego Europejczyka. To nas cieszy, a to co niepokoi, to utrzymujące się dysproporcje w potencjale nabywczym pomiędzy równymi powiatami w naszym kraju – mówi Agnieszka Szlaska-Bąk, partner, NIQ.

Siła nabywcza na mieszkańca w powiecie brzozowskim wynosi zaledwie 8,3 tys. euro, co stawia go dokładnie o 34 proc. poniżej średniej krajowej i ponad 58 proc. poniżej siły nabywczej stolicy.

Siła nabywcza jest miarą dochodu rozporządzalnego po odliczeniu podatków i darowizn charytatywnych, a także obejmuje wszelkie otrzymane świadczenia państwowe.