Płace w firmach rosną, etatów ubywa. Co w przyszłym roku?

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło we wrześniu 8140,98 zł brutto – podał w poniedziałek GUS. To o 10,3 proc. więcej niż rok temu. Odczyt jest jednak niższy od konsensusu prognoz ekonomistów według ankiety „Parkietu” (11,1 proc.) oraz najniższy od grudnia 2023 r.

Jednocześnie dwucyfrowa dynamika wynagrodzeń to nadal wysoki rezultat. To m.in. efekt wzrostu płacy minimalnej (o 19,4 proc. rok do roku).