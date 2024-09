Intel zamroził wielką inwestycję

– Wstrzymamy nasze projekty w Polsce i w Niemczech mniej więcej na dwa lata na podstawie prognozowanego popytu rynkowego – zadeklarował w poniedziałek wieczorem Pat Gelsinger, prezes Intela. Oznacza to, że koncern wstrzymuje wartą 20 mld zł inwestycję w budowę fabryki chipów w Miękini pod Wrocławiem. Zrobił to, choć Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji, poinformował w piątek, że Polska dostanie od Komisji Europejskiej zgody na udzielenie około 7 mld zł subsydiów dla Intela, a w Miękini trwały już wstępne prace przygotowawcze do budowy fabryki.