Decyzję MF o obniżeniu oprocentowania obligacji skarbowych można wiązać ze spadającymi stopami procentowymi i coraz niższymi stawkami WIBOR. Już w maju osoby inwestujące w obligacje skarbowe doświadczył niższego oprocentowania w stosunku do kwietniowej oferty. W czerwcu oprocentowanie znów idzie w dół.

Jakie będzie oprocentowanie obligacji skarbowych w czerwcu?

Zmiany nie dotyczą obligacji 3 – miesięcznych. W ich przypadku oferta na czerwiec została utrzymana na poziomie 3 proc. w skali roku. Co z innymi papierami?

Obligacje roczne – oprocentowanie w pierwszym miesięcznym okresie odsetkowym w czerwcu będzie wynosić 5,25 proc. Wcześniej było to 5,75 proc. W kolejnych miesięcznych okresach odsetkowych oprocentowanie jest równe stopie referencyjnej NBP i stałej marży wynoszącej 0,00 proc.

Obligacje dwuletnie - oprocentowanie w pierwszym miesięcznym okresie odsetkowym wynosić będzie 5,40 proc. w skali roku. Aktualnie jest to 5,9 proc. W kolejnych miesięcznych okresach odsetkowych oprocentowanie jest równe stopie referencyjnej NBP i stałej marży wynoszącej 0,15 proc.

Obligacje trzyletnie o stałym oprocentowaniu - od czerwca ich oprocentowanie będzie wynosić 5,65 proc. Teraz jest to 5,75 proc.

Obligacje czteroletnie zmienne indeksowane inflacją - w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym oprocentowanie obligacji będzie równe 6,00 proc. w skali roku. Teraz jest to 6,1 proc., a w kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,50 proc.

Obligacje 10 - letnie indeksowane inflacją - w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym oprocentowanie obligacji od czerwca równe będzie 6,25 proc. w skali roku. Teraz jest to 6,35 proc . W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 2 proc.

Rodzinne obligacje sześcioletnie (przeznaczone dla beneficjentów 800 +) indeksowane inflacją - oprocentowanie w ofercie czerwcowej w pierwszym okresie odsetkowym będzie wynosić 6,2 proc. (w kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 2 proc.). Obecnie jest to 6,3 proc.

12 – letnie obligacje rodzinne (przeznaczone dla beneficjentów 800+) indeksowane inflacją - oprocentowanie w ofercie czerwcowej w pierwszym okresie odsetkowym będzie wynosić 6,5 proc. (w kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 2,5 proc.). Obecnie jest to 6,5 proc.

Oprocentowanie obligacji skarbowych będzie dalej spać?

Eksperci sugerowali już wcześniej, że warto spieszyć się z zakupem obligacji skarbowych bo czerwcowa oferta może okazać się mniej korzystna niż ta majowa. Mówił o tym ostatnio podczas programu „Prognozy Parkietu” Kamil Gemra, adiunkt Szkoły Głównej Handlowej. – Wydaje się, że Ministerstwo Finansów będzie reagowało na to, co się dzieje na rynku stóp procentowych, więc teraz jest najlepszy moment do tego, by zainteresować się obligacjami. W kolejnych miesiącach te papiery pewnie bowiem będą miały też niższe oprocentowanie. Mam jednak również teorię, że te warunki i tak będą lepsze niż to, co będzie można dostać w bankach. Ministerstwo Finansów lubi sięgać po detaliczne obligacje skarbowe, bo są to przecież dodatkowe pieniądze, więc też można zakładać, że te obniżki oprocentowania nie będą jakoś bardzo drastyczne, bo w przeciwnym razie mogłaby spaść atrakcyjność tych papierów – mówił Gemra.