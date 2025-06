Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) jest w trakcie przygotowania projektu ustawy o zapewnieniu dostępu do surowców krytycznych, w tym do surowców ważnych dla krajowej gospodarki. Komisja Europejska identyfikuje obecnie 34 surowce krytyczne. Nowa regulacja ma za zadanie implementować do krajowego prawodawstwa zapisy europejskiego aktu w sprawie surowców krytycznych (Critical Raw Materials Act – CRMA).

„Jego celem jest zapewnienie stabilnych, bezpiecznych i zrównoważonych dostaw surowców krytycznych dla przemysłu UE. Warto zaznaczyć, że bezpieczny dostęp do surowców krytycznych ma zasadnicze znaczenie dla sektorów strategicznych, w tym czystych technologii energetycznych, przemysłu cyfrowego, obronnego oraz przemysłu lotniczego i kosmicznego” – informuje wydział relacji z mediami MKiŚ.