Ile rząd wydaje na odsetki od długu? Kwoty zbliżają się już do 100 mld zł

– Oznacza to, że w bardzo krótkim okresie koszty obsługi długu wzrosną ponadtrzykrotnie, z ok. 30 mld zł w 2021 r. do 95 mld zł w 2025 r. – wytyka Sławomir Dudek, prezes Instytutu Finansów Publicznych. W relacji do PKB mamy tu wzrost z 1,1 proc. do 2,4 proc. W samym 2024 r. wydatki na odsetki stanowić będą niemal połowę całego deficytu finansów publicznych.

Na tle innych krajów UE wypadamy pod tym względem fatalnie. Biorąc pod uwagę koszty obsługi do PKB, w 2025 r. będziemy zajmować piąte miejsce, przed nami mają być tylko Węgry, Włochy, Grecja i Hiszpania. Jeszcze gorzej, jeśli porównamy wartość odsetek do wartości długu. W Polsce (choć sam dług nie jest bardzo wysoki na tle innych) wskaźnik ten w 2024 r. i 2025 r. ma wynosić 4,8 proc., co stawia nas na niechlubnym drugim miejscu w Unii, za Węgrami – 6 proc. w 2025 r.

Dlaczego koszty tak mocno wzrosły

– Wysokie i rosnące koszty obsługi długu są dziś najpoważniejszym zagrożeniem dla finansów publicznych – alarmuje Sławomir Dudek. – Nie dość, że w ramach realizacji bieżącego, bardzo dużego deficytu rząd musi pożyczyć gigantyczne pieniądze, to jeszcze musi „rolować” stary dług. A to wszystko w warunkach materializacji ryzyka stopy procentowej, czyli znaczącego wzrostu rentowności polskiego długu. To nie jest problem tylko tego czy przyszłego roku, będziemy się z nim borykać jeszcze przez co najmniej pół dekady – ostrzega Dudek.

Marcin Luziński, ekonomista Santander Bank Polska, wskazuje na dwie główne przyczyny wzrostu kosztów obsługi zadłużenia. – Po pierwsze, w ogóle mamy więcej tego długu. Na koniec 2019 r. było to około 1 bln zł, w czasie kryzysu covidowego, gdy trzeba było ratować gospodarkę, wzrósł on do 1,3 bln zł, a w tym roku dobije już do 2 bln zł. Mowa więc o podwojeniu się kwoty zadłużania – mówi Luziński.