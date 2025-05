Enea pozyskała środki z KPO na sieci

Pieniądze będą pochodzić z Funduszu Wsparcia Energetyki, który działa w ramach KPO, a dysponentem będzie spółka z grupy Enea, Enea Operator. W raporcie giełdowym czytamy, że środki pochodzące z umowy mogą być przeznaczane wyłącznie na refinansowanie wydatków kwalifikowalnych, ponoszonych przez spółkę Enea Operator na rozwój elektroenergetycznej infrastruktury dystrybucyjnej na obszarze północno zachodniej Polski. Inwestycje mają zwiększyć bezpieczeństwo dostaw energii.

Reklama

Środki z KPO dla Enei

Jak powiedział minister aktywów państwowych Jakub Jaworowski takie umowy jak ta, dają pewność, że spółka będzie mogła z powodzeniem realizować swoje cele strategiczne. – Spółka, od momentu zmian w zarządzie zwiększyła swoją wartość o 140 proc., a od początku tego roku już 40 proc. Rozwój sieci dystrybucyjnych jest kluczowy, aby ceny energii były utrzymywane na społecznie akceptowalnym poziomie – powiedział.

Czytaj więcej Energetyka Enea zwiększa zyski. Pomaga dystrybucja Enea odnotowała 1,5 mld zł zysku netto przypadającego na akcjonariuszy w I kw. 2025 r. wobec 1 mld zł zysku rok wcześniej. Spadły zaś wyniki w mocnym ostatnio grupie sektorze wytwarzania.

Minister Klimatu i Środowiska powiedziała, że środki z Funduszu Wsparcia Energetyki służą modernizacji sieci elektroenergetycznej. – Pojawią się pytania czy w Polsce może dojść do blackoutu podobnie jak w Hiszpanii. Naszą odpowiedzią są inwestycje w sieci, ale także to czego brakowało przez ostatnie lata, a więc w bilansowanie czyli w magazyny energii, zarządzanie energią prosumentami. Umowa z Eneą oznacza, że już 40 mld zł zostało zagwarantowane poprzez zawarte umowy ze spółkami energetycznymi na modernizacje sieci. Fundusz Wsparcia Energetyki dysponuje pulą 70 mld zł – powiedziała. Dodała, że dzięki tym inwestycjom spadnie liczba odmów przyłączenia do sieci. To już piąta tego typu umowa w ramach tego Funduszu. Wcześniej środki zakontraktowały Tauron, Orlen (Energa), PGE oraz Polenergia.

Szczegóły umowy z BGK

Umowa Enei pozwoli na wybudowanie 14 tys. km nowych linii energetycznych oraz modernizację 8 tys. km w zachodniej Polsce. – Umowa pozwoli nam na atrakcyjne finansowanie rzędu 9 mld zł na sieci. Łącznie chcemy przeznaczyć na dystrybucje 30 mld zł, a w ogóle 100 mld zł do 2035 r. – powiedział prezes Enei Grzegorz Kinelski. Dodał, że region zachodniej Polski dysponuje podłączanymi źródłami OZE o mocy dwukrotnie większej niż wynoszą potrzeby energetyczne tego regionu. Zasilamy więc Polskę zieloną energią. Aby jej nie marnować potrzebujemy modernizacji sieci – powiedział prezes.