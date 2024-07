Minister Domański: nie będzie żadnych cięć

Ta nadzieje wynikają po pierwsze ze zmienionej formuły procedury nadmiernego deficytu, która daje teraz relatywnie długi czas na przeprowadzenie dostosowania - wyjściowo 4 lata z możliwością przedłużenia do nawet 7 lat. Po drugie, w przypadku Polski mamy do czynienia z przekroczeniem tylko po stronie deficytu, a nie po stronie długu (choć istnieje ryzyko przekroczenia przez dług 60 proc. PKB). A to zmniejsza skalę wymaganych działań.

W takiej zaś sytuacji być może uda się uniknąć scenariusza silnego negatywnego wpływy na gospodarkę, jak to miało miejsce w przypadku krajów południa Europy.

- Nie będzie mowy o żadnych cięciach, dzięki wzrostowi gospodarczemu wpływy do budżetu rosną jestem absolutnie przekonany, że będziemy krok po kroku realizować swoje zobowiązania – podkreślał Andrzej Domański, minister finansów pytany, czy unijna procedura będzie się wiązać z cięciami w polskim budżecie.

Jak mocno Polaka musi redukować deficyt

Marta Petka-Zagajewska szacuje, że zalecenia KE przekroczą 0,5 proc. PKB rocznie, i o tyle niższy w skali roku będzie musiał być deficyt sektora finansów publicznych. - W praktyce procedura nie oznacza jednak rozumianych dosłownie cięć wydatków, które mogą hamować gospodarkę. Wystarczy, jeśli ich przyrost będzie odpowiednio wolniejszy niż nominalny wzrost gospodarki – mówi ekonomistka. - Jej nałożenie na Polskę istotnie ogranicza jednak przestrzeń do zwiększania obciążeń wydatkowych lub zmian po stronie dochodowej uszczuplających wpływy do budżetu – dodaje.