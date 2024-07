Prezes NBP Adam Glapiński zignorował Sejm. Sprawozdanie przedstawiła Marta Kightley

Czytaj więcej Gospodarka krajowa Rząd chce „prawnego mechanizmu” komunikacji pomiędzy NBP-MF przy opracowywaniu budżetu MF ma przygotować nowelę ustawy o NBP. Rząd zatwierdził roczne sprawozdanie finansowe Narodowego Banku Polskiego. Wskazał błędy banku centralnego i chce przygotować nowelę ustawy o NBP, a w niej zapisy o lepszej komunikacji między rządem a bankiem.

Czy NBP upolitycznia się sam, czy robią to posłowie?

Efekty działalności NBP i RPP tłumaczył Zbigniew Kuźmiuk z PiS. - Zasadnicza część tej straty spowodowana jest olbrzymim przyrostem rezerw walutowych i zmianą kursu walutowego. Dajcie państwo spokój z tą polityzacją przynajmniej tej instytucji – poseł PiS przypomniał o "czarnych łabędziach", które "nadpłynęły nad Europę": pandemii, wojnie i wysokiej inflacji.

- Tak skuteczne poradzenie sobie z inflacją to zasługa NBP i rządu. [...] Nie sprawdziły się prognozy Ryszarda Petru, że inflacja przekroczy 20 proc., a sprawdziły się przewidywania NBP. Dzięki tej rozsądnej polityce uniknęliśmy również wysokiego bezrobocia. To zasługa RPP i polityki rządu, że do tego w 2023 r. nie dopuściliśmy — dodał.

Ryszard Petru z Polski 2050 przypomniał, że prezes Adam Glapiński w sierpniu zeszłego roku poinformował MF o zysku między 4 a 6 mld zł, choć otrzymał wewnętrzną informację z NBP, że bank najprawdopodobniej zakończy rok ze stratą ok. 18 mld zł. – Adam Glapiński wiedział o stracie, ale nie chciał przed wyborami psuć przyszłorocznego budżetu na przyszły rok, a po wyborach celowo wprowadził ministra finansów w błąd. To jest karygodne działanie – grzmiał poseł. Przypomniał publicystyczne zaangażowanie prezesa NBP i stwierdził, że obniżki stóp procentowych tuż przed wyborami (we wrześniu i w październiku) wprowadzono bez uwzględnienia projekcji inflacji i ze świadomością, że inflacja w po ich wprowadzeniu będzie wyższa.

- Jeżeli inflację udało się tak skutecznie zwalczyć, jak stwierdził to poseł Kuźmiuk, to dlaczego prezes NBP utrzymuje tak wysokie stopy procentowe, kiedy w Europie są obniżane? - zapytał i dodał, że wysokie stropy są przyczyną drogich kredytów, w tym mieszkaniowych. Zdaniem Petru sprawozdanie NBP nie powinno być przyjęte przez Sejm.

Marta Kingtley, odpowiadając na wystąpienia posłów, przypomniała, iż celem NBP jest stabilność cen, a nie zysk. Zwróciła uwagę, że resort finansów nie zwrócił się do NBP o informację o to, jaki może być wkład banku centralnego do budżetu na ten rok. Dodatkowo RPP w swojej opinii do budżetu poinformowała o tym, że przewidywany jest to zerowy wkład z zysku NBP. Bank więc nie wprowadził w błąd rządu.