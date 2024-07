Adam Glapiński: W potocznym znaczeniu inflacji nie ma

Glapiński stwierdził też, że „niektórym mało kompetentnym” politykom, ale i ekonomistom, wydaje się, że obecność w strefie euro chroni przed wysoką inflacją. Jego zdaniem tak nie jest, a tym co pomaga polskiej gospodarce jest własna waluta, czyli złoty, który właśnie świętuje 100-lecie istnienia i pomógł nam przejść przez zawirowania gospodarcze. Szef banku centralnego zaznaczył, że wskaźniki inflacji są dziś w Europie zbliżone, a nasza gospodarka rozwija się zdecydowanie szybciej niż gospodarki krajów strefy euro. – Polska jest krajem cudu gospodarczego. Skala sukcesu jest niesamowita. Wszyscy nas podziwiają. Tylko w Polsce jest to czasem niedoceniane – mówił prezes NBP. Jego zdaniem naszym problemem są dziś ceny energii i brak rąk do pracy.

- To, że inflacja zgodna z celem oznacza w potocznym znaczeniu, że inflacji nie ma – stwierdził Adam Glapiński. Zaraz dodał jednak, że celem NBP jest trwałe zakotwiczenie inflacji w celu. Tymczasem w drugiej połowie roku ona wzrośnie, z powodu wzrostu cen energii. W lipcu 2024 r. podniesie to wedle szacunków NBP inflację o 1,6 pkt proc. i dodatkowo w styczniu 2025 r., gdy ceny energii (wróci opłata mocowa) znów wzrosną, o kolejne 1,3 pkt proc. – Wedle naszych szacunków pod koniec 2024 r. inflacja zbliży się do 5 proc. i może jeszcze wzrosnąć na początku przyszłego roku – mówił szef banku centralnego.

Adam Glapiński powiedział też, że wedle nowej, lipcowej projekcji inflacyjnej NBP w 2026 r. inflacja powinna wrócić do celu inflacyjnego w 2026 r. Zaznaczył, że projekcja oparta jest na założeniu utrzymywania niezmienionego poziomu stóp procentowych. Te mogą się zmienić. - Kiedy? To decyzja RPP – mówił Adam Glapiński. – Zaryzykuję, że do końca tego roku nie będzie zmiany stóp – dodał. Jego zdaniem pole do obniżki stóp pojawi się w 2026 r., gdy zgodnie z dzisiejszymi prognozami banku centralnego inflacja znajdzie się w celu inflacyjnym.

Co ze wzrostem PKB? Adam Glapiński: polityka NBP musi pozostać ostrożna

Szef NBP wskazał, że zagrożeniami dla inflacji jest wzrost gospodarczy i dynamika płac. Która do końca roku ma być dwucyfrowa. – Tempo wzrostu PKB przyspiesza i w całym roku sięgnie wedle naszych prognoz 3 proc. To dobry wynik na tle Europy. A w kolejnym roku będziemy rozwijać się jeszcze szybciej – mówił Adam Glapiński.

Wedle projekcji NBP roczne tempo wzrostu PKB ma wtedy przekroczyć 3 proc. – To dobrze dla Polski, ale oznacza presję inflacyjną – zauważył szef banku centralnego. I dodał, że nasz wzrost mógłby być jeszcze szybszy, ale hamuje go w dużej mierze osłabiona aktywność gospodarcza w strefie euro. - Jeśli tamtejsza gospodarka się obudzi, nasze tempo wzrostu jeszcze przyspieszy, co będzie działało proinflacyjnie. Dlatego polityka NBP musi pozostać ostrożna – mówił prezes Glapiński.