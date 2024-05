Grzegorz Maliszewski, Bank Millennium: Inflacja bazowa pozostaje uporczywa

Minister finansów Andrzej Domański powiedział, że dzięki tylko częściowemu odmrożeniu cen energii średnioroczna inflacja będzie w tym i w przyszłym roku mniej więcej o 1 pkt proc. niższa, niż wskazywały prognozy z wieloletniego planu finansowego państwa. To by oznaczało inflację w okolicy 4,2 proc. w br. i 3,2 proc. w 2025 r. Część ekonomistów uważa jednak, że skoro rząd ostatecznie będzie musiał te działania osłonowe całkowicie wygasić, to w przyszłym roku inflacja będzie raczej wyższa, niż można było dotąd oczekiwać. Sposób wygaszania tarczy antyinflacyjnej – choć nie powoduje wzrostu inflacji do 8 proc. w br. – jest argumentem przeciwko obniżkom stóp procentowych?

Myślę, że z punktu widzenia RPP ważniejsza będzie ścieżka inflacji bazowej (bez cen nośników energii i żywności), bo działania regulacyjne były, są i będą czynnikiem niepewności co do ścieżki inflacji ogółem. Dla RPP kluczowe jest to, czy inflacja bazowa, czyli presja na wzrost cen pochodząca z gospodarki, będzie się nasilała, czy słabła. A w ostatnich miesiącach w Polsce nie zanotowano postępów w obniżaniu inflacji bazowej do celu NBP. W ujęciu miesiąc do miesiąca ceny z kategorii bazowych rosną w tempie 0,5–0,6 proc., co nie jest wynikiem spójnym z celem NBP (2,5 proc. z tolerancją odchyleń o 1 pkt proc. w każdą stronę). W kwietniu i w kolejnych dwóch miesiącach inflacja bazowa może być w pobliżu 4 proc. rocznie, może nawet niżej, ale w drugiej połowie roku przyśpieszy, a w 2025 r. może nadal oscylować wokół 4 proc. W naszym aktualnym scenariuszu nie widać spadku inflacji bazowej do celu NBP w dużej mierze ze względu na szybki wzrost płac realnych oraz rosnące koszty osobowe części przedsiębiorstw. Przy spodziewanej odbudowie popytu konsumpcyjnego będzie to dawało części firm przestrzeń do tego, żeby przerzucać rosnące koszty na ceny detaliczne. To może mieć miejsce szczególnie w sektorze usług.

W jakim stopniu to ponad 12-proc. tempo wzrostu w sektorze przedsiębiorstw w ostatnich miesiącach jest podyktowane decyzjami administracyjnymi, to znaczy podwyżką płacy minimalnej i wynagrodzeń pracowników sfery budżetowej, a w jakim stopniu koniunkturą na rynku pracy? Od odpowiedzi na to pytanie zależy – jak się wydaje – to, czy w 2025 r. wzrost płac wyhamuje, a wraz z nim inflacja bazowa.

Patrząc na dynamikę płac w różnych branżach, można zauważyć, że najwyższa jest tam, gdzie przeciętne płace są relatywnie niskie, czyli tam, gdzie duża część pracowników otrzymuje właśnie wynagrodzenie minimalne. Dotyczy to np. budownictwa czy administracji. Z drugiej strony w przemyśle, gdzie najbardziej zauważalne jest spowolnienie aktywności ekonomicznej, a poziom przeciętnej płacy jest relatywnie wysoki, tempo wzrostu płac wyhamowuje. To sugeruje, że w dużej części wysoka dynamika płac jest efektem wzrostu płacy minimalnej o ponad 20 proc. Jeśli w kolejnych latach rewizje płacy minimalnej będą mniejsze, to i presja płacowa powinna się zmniejszyć. Tak powinno się dziać także ze względu na niższą inflację, bo to też determinuje oczekiwania płacowe. To widać już w badaniach koniunktury. Spodziewam się, że w przyszłym roku dynamika płac będzie mniejsza, ale w ujęciu realnym wynagrodzenia będą ciągle rosły.