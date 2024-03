W konsumpcji puściły hamulce. Sprzedaż detaliczna mocno w górę

Optymistycznym akcentem w czwartkowych danych jest za to skok sprzedaży w „pozostałych” sklepach, w tym m.in. marketach budowlanych, o 23 proc. rok do roku po zwyżce o 18,9 proc. rok do roku w styczniu. To największa zwyżka od kwietnia 2022 r., czyli okresu, gdy napływ uchodźców z Ukrainy wymagał dostosowania bazy noclegowej. Sprzedaż w sklepach spożywczych, która w styczniu zmalała o 0,6 proc. rok do roku, w lutym wzrosła o 1,3 proc. To pierwsza zwyżka od grudnia 2022 r.

Sprzedaż mebli oraz sprzętu RTV i AGD, która uchodzi często za miarę nastrojów konsumentów, zmalałą w lutym o 5,2 proc. rok do roku, ale to i tak najlepszy wynik od stycznia ub.r. Popyt na odzież i obuwie ponownie zanurkował o ponad 22 proc. rok do roku.

Ekonomiści przeciętnie szacują, że wydatki konsumpcyjne w Polsce wzrosną w tym roku realnie o około 4 proc. po zniżce o 1 proc. w 2023 r. Choć taki wynik nie byłby spektakularny, biorąc pod uwagę tempo wzrostu dochodów, poprawa dynamiki konsumpcji z roku na rok byłaby największa we współczesnej historii (pomijając postpandemiczny 2021 r.). Równocześnie część wzrostu dochodów zasila oszczędności gospodarstw domowych, czemu sprzyjają wysokie stopy procentowe.