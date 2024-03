Marcin Mazurek, główny ekonomista mBanku: Ożywienie w nietypowych warunkach

Jaka byłaby w takim przypadku inflacja w drugiej połowie roku? W scenariuszu NBP, zakładającym wygaszenie tarczy, ceny nośników energii rosną o ponad 20 proc. rok do roku, a inflacja w IV kwartale sięga około 8,5 proc. rocznie.

Nasza aktualna prognoza wskazuje na inflację w okolicy 7 proc. na koniec roku. Wynik powyżej 8 proc. jest nieosiągalny moim zdaniem. Ale też to są w pewnym sensie niuanse. Wydaje się, że dla Rady Polityki Pieniężnej kluczowa jest dzisiaj trajektoria inflacji. To zmiana w stosunku do poprzedniego roku, gdy RPP koncentrowała się na bieżącej inflacji. Z tej perspektywy inflacja jest dziś w celu NBP.

Prezes NBP Adam Glapiński na ostatniej konferencji prasowej akcentował to, że do ostrożności RPP skłania wzrost inflacji spowodowany ewentualnym wygaszeniem tarcz antyinflacyjnych. Tymczasem projekcja NBP sugeruje, że szybkie wygaszenie tarcz i spowodowany tym krótki skok inflacji zwiększałby szansę na powrót inflacji do celu w kolejnych latach.

Całe piękno tej projekcji polega na tym, że może ona uzasadnić w zasadzie każdy ruch w polityce pieniężnej. Z jednej strony RPP może skupić się na bliskim horyzoncie, gdy będzie widać efekty wygaszenia tarcz. W tej optyce inflacja rośnie z okolicy celu NBP do 6–7 proc., czyli istotnie. RPP mogłaby argumentować, że to jest groźne. Z drugiej strony ta sama projekcja wskazuje, że jeśli taki scenariusz się zrealizuje, to w średnim terminie, który powinien być dla RPP najważniejszy, inflacja będzie niższa niż w scenariuszu alternatywnym, zakładającym przedłużenie tarcz.

Co zrobi RPP w pańskim scenariuszu, w którym tarcza energetyczna jest stopniowo wygaszana i inflacja przyspiesza do około 7 proc. do końca roku?

Nic nie zrobi, utrzyma stopy na bieżącym poziomie, czyli 5,75 proc. To jest dziś dominująca prognoza, ale nasz scenariusz jest mimo wszystko dość nietypowy na tle większości. Wyróżnia się nie tylko samym poziomem inflacji na koniec roku, ale bardziej trajektorią inflacji bazowej (bez cen nośników energii i żywności – red.). Zakładamy, że inflacja bazowa nie będzie w trendzie spadkowym, tylko w pewnym momencie zawróci do góry. Jak dotąd ścieżkę inflacji bazowej dość dobrze pozwalał przewidzieć poziom wykorzystania mocy wytwórczych w gospodarce. Tymczasem tych wolnych mocy za bardzo nie ma, a wybiegając w przyszłość, będzie ich jeszcze ubywało, bo w gospodarce pojawi się dodatkowy popyt. W takich warunkach inflacja bazowa będzie miała tendencje do przyspieszania, choć trudno ocenić, jak bardzo, bo nasza gospodarka nie funkcjonowała nigdy w warunkach tak ciasnego rynku pracy.