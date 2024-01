Polacy wystawieni na ataki

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, który obejmuje firmy z co najmniej dziesięcioma pracownikami, wzrosło w grudniu o 9,6 proc. rok do roku, najmniej od niemal dwóch lat. Nie unieważnia to jednak prognoz, wedle których w 2024 r. wzrost płac utrzyma się powyżej 10 proc.