Tusk: zdążymy z uchwalaniem budżetu

"Proszę być zupełnie spokojnym, jeśli chodzi o 'timing', zdążymy z uchwalaniem budżetu, pan prezydent dostanie na swoje biurko ustawę budżetową do podpisania w terminach wyznaczonych przez przepisy prawa. Nie ma żadnego powodu do obaw" - powiedział Tusk.

We wtorek marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował, że zaplanowane na ten tydzień posiedzenia Sejmu są przełożone na przyszły tydzień i odbędą się w dniach 16-17 stycznia oraz 18 stycznia.

Według terminarza posiedzeń Sejmu na 2024 r., w dniach 10-11 stycznia zaplanowane było drugie posiedzenie, a 12 stycznia - trzecie posiedzenie Sejmu X kadencji. Posłowie mieli procedować m. in. projekt ustawy budżetowej na 2024 r.

Wakacje od składki ZUS w Sejmie do końca marca

Projekt o wakacjach od składki ZUS płaconej przez osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (JDG), przewidujący zawieszenie jednej składki w roku, powinien trafić do Sejmu do końca marca, poinformował premier Donald Tusk. Zapowiedział, że urlop od składki ZUS nie wpłynie na wysokość emerytury

"Chodzi o to, aby mikroprzedsiębiorcy, osoby samozatrudnione mogły podobnie jak inni pracujący bo mówimy tu osobach pracujących, mieli prawo także do tego no urlopu, w którym nie będą obciążeni finansowo składką zusowską. […] Zaowocuje to szybkimi konsultacjami, tak aby do końca marca projekt ustawy, stosowne ustawy trafiły do Sejmu. Zgodnie z tą ustawą, każdy mikroprzedsiębiorca, samozatrudniony, osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą wybrać jeden miesiąc w roku wolny od składki ZUS-owskiej" - powiedział Tusk podczas konferencji prasowej.