Tusk: Będą podwyżki dla nauczycieli i budżetówki, ułatwienia dla biznesu i KPO

- Już od 1 stycznia 30 proc. podwyżki dostaną nauczyciele. Będzie też 20-proc. podwyżka płac dla pracowników budżetówki - mówił Tusk. – Będzie też babciowe – dodał.

Powstanie Rada Fiskalna, złożona „z ludzi neutralnych, która będzie dbać by szczodra polityka socjalna nowego rządu”, była odpowiedzialna i nie narażała finansów państwa na turbulencje. Ma o to dbać także nowy minister finansów Andrzej Domański, którego Tusk przedstawił jako jednego z kluczowych współautorów programu 100 konkretów. - Jest gwarantem, że będą na to zabezpieczone pieniądze, jednocześnie finanse państwa unikną turbulencji – mówił szef przyszłego rządu.

- Przywiozę z Brukseli upragnione, wyczekiwane przez przedsiębiorców i samorządów pieniądze z KPO – obiecał też Donald Tusk.