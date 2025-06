Giełda wsłuchana w obrady Sejmu

Środowe spadki głównych polskich indeksów były spowodowane zwłaszcza słabością banków. Indeks tej grupy spółek jest obecnie około 7 proc. poniżej szczytów z maja. Analitycy zwracali uwagę na odbywającą się w środę rozprawę przed TSUE w sprawie wykorzystania WIBOR w kredytach konsumenckich, która miała charakter wysłuchania stron. Wyroku można spodziewać się w pierwszej połowie 2026 r. , natomiast 11 września 2025 r. rzecznik generalny ma przedstawić swoją opinię w tej sprawie.

W wyniku głosowania nad wotum zaufania dla rządu, które odbyło się na około pół godziny przed końcem sesji na GPW, Sejm udzielił poparcia obecnemu premierowi, na co rynek akcji zareagował umiarkowanym optymizmem. W pierwszej reakcji WIG20 wrócił do poziomów otwarcia środowej sesji, co wciąż oznaczało około 0,4-proc. zniżkę indeksu dużych spółek. Ale im bliżej było do zamknięcia handlu, tym WIG20 stopniowo słabł. Przypomnijmy, że w czwartek Sejm ma debatować o budżecie na 2026 r., natomiast Donald Tusk zapowiedział przebudowę rządu w lipcu.