Michał Dybuła, BNP Paribas Bank Polska: Rosną szanse na solidne ożywienie

O tym, że w przyszłym roku płaca minimalna ponownie wzrośnie o około 20 proc., wiadomo już od wakacji. A mimo to większość prognoz wskazywała, że wzrost płac będzie jednak hamował. Dzisiaj można mieć co do tego wątpliwości?

Myślę, że wzrost płac może wyhamować, ale w sektorze przedsiębiorstw – czyli podmiotach zatrudniających ponad dziewięć osób – będzie on zapewne wciąż w okolicy 10 proc. W całej gospodarce, uwzględniając sektor publiczny, wzrost wynagrodzeń będzie zapewne jeszcze wyższy. To jest szalenie istotne z punktu widzenia tego, jak będzie kształtowała się inflacja w przyszłym roku i jeszcze kolejnym. Można posłużyć się tu prostą regułą: inflacja generowana w kraju będzie wynosiła mniej więcej tyle, ile wynosiło będzie nominalne tempo wzrostu wynagrodzeń pomniejszone o tempo wzrostu produktywności pracy. W tym momencie ta krajowa presja inflacyjna wciąż wynosi około 10 proc. rok do roku.

Czy to oznacza, że nie należy oczekiwać wyhamowania inflacji w 2024 r. do około 5–6 proc., jak sugerowała do niedawna większość prognoz?

Efekty bazy będą dość istotnie oddziaływały w kierunku dalszego spadku tej części inflacji, która wynika z czynników podażowych. Ale to się skończy gdzieś wiosną przyszłego roku. Potem można się spodziewać ponownego przyspieszenia inflacji CPI. W przypadku samej inflacji bazowej (bez cen energii i żywności) przyspieszenie będzie pewnie mniejsze, ale wiele będzie zależało od tego, jak będzie się zachowywał popyt. Na razie zanosi się na to, że ten popyt będzie przyspieszał, więc nie wiązałbym z tym wielkich nadziei na szybkie wygasanie presji inflacyjnej. W dezinflacji pomagać może trochę umocnienie złotego, ale kurs walutowy potrafi być bardzo zmienny, więc nie budowałbym na tym scenariusza inflacyjnego na przyszły rok.

RPP swoją listopadową decyzję, aby utrzymać stopy procentowe bez zmian, uzasadniała przede wszystkim niepewnością co do tego, jakie będą decyzje nowego rządu w odniesieniu do tzw. tarczy antyinflacyjnej. Andrzej Domański, przymierzany do stanowiska ministra finansów, sugeruje, że tarcza zostanie w dużej mierze wygaszona. Jak to wpłynie na inflację?

Wygaszenie tarczy będzie inflację podbijać, chociaż nie jest pewne, czy przywrócenie stawki VAT na podstawowe artykuły żywnościowe z 0 do 5 proc. w 100 proc. przełoży się na ceny. Ale też trzeba powiedzieć, że tarcza antyinflacyjna była bardzo kosztowna dla budżetu. To jedna z przyczyn tego, że tak mocno wzrósł w br. deficyt sektora finansów publicznych. Nie są to rozwiązania możliwe do utrzymania na dłuższą metę. Wydaje mi się, że biorąc pod uwagę szybko rosnące dochody gospodarstw domowych, przywrócenie stawki VAT na żywność do poprzedniego poziomu nie powinno napotykać istotnych przeszkód natury politycznej.