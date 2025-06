Izrael zaatakował irański obiekt nuklearny. MAEA: nie ma wzrostu promieniowania

Rzecznik izraelskiej armii gen. Effie Defrin powiedział, że izraelski wywiad w ostatnim czasie wykrył znaczące przyspieszenie prac nad irańskim programem atomowym. Powiedział również że Teheran „aktywnie działa na rzecz uzyskania broni jądrowej w najbliższej przyszłości”.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu w orędziu do narodu po ataku na Iran ogłosił, że Iran w ostatnich miesiącach rozpoczął prace nad wykorzystaniem wzbogaconego uranu do celów militarnych i ma wystarczającą ilość tego surowca, by zbudować dziewięć bomb atomowych. Podkreślił też, że stanowi to zagrożenie dla istnienia państwa izraelskiego.