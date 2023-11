Gospodarka podrywa się do lotu

Tama dla dezinflacji

Ekonomiści nie mają wątpliwości, że kolejne kwartały pod względem aktywności w polskiej gospodarce będą coraz lepsze. Listopadowa projekcja NBP sugeruje, że w IV kwartale PKB zwiększy się o 1,3 proc. rok do roku, a począwszy od II kwartału 2024 r., wzrost będzie już stale przekraczał 3 proc. rok do roku.

– Ustępowanie szoku podażowego i dalszy spadek inflacji będą sprzyjały odbudowie konsumpcji, która będzie kołem zamachowym gospodarki w najbliższych kwartałach. Prognozujemy, że w IV kwartale wzrost PKB będzie zbliżony do 2 proc. rok do roku, a w całym 2023 r. wyniesie ok. 0,4 proc. W 2024 r. spodziewamy się przyspieszenia wzrostu gospodarczego do 2,5–3,0 proc. – komentuje Adam Antoniak, ekonomista z ING BSK.

Zarówno prognozy NBP, jak i ING należą do ostrożnych, ale nawet one sugerują, że tzw. inflacja bazowa (bez cen energii i żywności), która zależy głównie od warunków w krajowej gospodarce, nie będzie zmierzała do celu NBP (2,5 proc.). To zaś sugeruje, że w najbliższych kwartałach Rada Polityki Pieniężnej nie będzie miała przestrzeni do obniżek stóp procentowych.