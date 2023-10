Inflacyjny triumfalizm NBP to złe wieści dla złotego

Według danych GUS paliwa do prywatnych środków transportu potaniały we wrześniu o 3,1 proc. wobec sierpnia, gdy podrożały o 1,9 proc. W ujęciu rok do roku ich ceny zmalały o 7 proc. po zniżce o 6,1 proc. miesiąc wcześniej. Obniżyło to roczną inflację o około 0,1 pkt proc. Na pierwszy rzut oka to niewiele, ale w sierpniu zwyżka cen paliw podbiła roczną inflację o 0,6 pkt proc. Gdyby we wrześniu ceny paliw pozostały w tradycyjnym związku z notowaniami ropy i kursem dolara, inflacja byłaby o 0,4–0,6 pkt proc. wyższa (szacunki ekonomistów są tu rozbieżne).

Nośniki energii podrożały we wrześniu o 9,9 proc. rok do roku, najmniej od dwóch lat, po 13,9 proc. w sierpniu. W ujęciu miesiąc do miesiąca ich ceny zmalały o 0,8 proc., podczas gdy w poprzednich dwóch miesiącach stały w miejscu. To obniżyło roczną inflację o 0,5 pkt proc. w stosunku do sierpnia. Część tego efektu to skutek podwyższenia limitu zużycia prądu, do którego ceny są zamrożone na ubiegłorocznym poziomie.

W stosunku do sierpnia wyraźnie, o 0,4 proc., potaniała też żywność i napoje bezalkoholowe. W stosunku do września ub.r. ceny towarów z tej kategorii wzrosły o 10,3 proc., najmniej od marca 2022 r., po zwyżce o 12,7 proc. w sierpniu. To obniżyło roczną inflację o około 0,7 pkt proc.

Lek na inflację bazową

Na podstawie piątkowych danych ekonomiści szacują, że we wrześniu gwałtownie zmalała też tzw. inflacja bazowa, nieobejmująca cen energii, paliw i żywności (oficjalne dane przedstawi w połowie października NBP). Wyniosła prawdopodobnie 8,5–8,6 proc. rok do roku po 10 proc. w sierpniu. Tuż przed szybkim szacunkiem CPI ekonomiści ankietowani przez „Parkiet” oceniali, że inflacja bazowa zmalała do 9 proc.

Na pierwszy rzut oka wyraźny spadek inflacji bazowej świadczy o tym, że krajowa presja na wzrost cen wygasa, a wyhamowanie inflacji ogółem to coś więcej niż skutek wahań cen surowców i działań administracyjnych. Ale i tu czynniki regulacyjne odegrały pewną rolę. – Na taki spadek inflacji bazowej wpływ miało m.in. wprowadzenie darmowych leków dla seniorów 65+ oraz osób poniżej 18. roku życia czy też duża obniżka kolejowych biletów miesięcznych – ocenia Kamil Łuczkowski, ekonomista z Banku Pekao. – Być może też ciepły wrzesień wyhamował sezonowe wzrosty cen nowych kolekcji w kategorii „odzież i obuwie” – dodaje. Analitycy z BNP Paribas i Santander BP zgodnie oceniają, że program darmowych leków obniżył inflację ogółem o 0,1 pkt proc. (a więc inflację bazową nawet bardziej).