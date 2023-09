Nowy rząd dostanie w spadku budżet państwa w słabej kondycji

– Ale od kilku lat dochody podatkowe w relacji do PKB maleją. Po części przez zmiany strukturalne w całym systemie, w tym obniżek PIT w ramach tzw. Polskiego Ładu i obniżek VAT w ramach tarczy antyinflacyjnej. Ale także ze względu na spadek siły nabywczej dochodów Polaków – zaznacza.

W ostatnich latach zaczęły spadać również tzw. efektywne stawki podatkowe, czyli relacja dochodów z podatków do wartości bazy podatkowej. Przykładowo efektywna stopa VAT obniżyła się z ok. 15 proc. do ok. 13,5 proc. obecnie.

Spadek dla nowego rządu

Eksperci zwracają uwagę, że w ostatnich latach mamy do czynienia z erozją podatkowych źródeł dochodów budżetowych, wbrew retoryce PiS. Najlepiej świadczy o tym wysoki deficyt w kasie państwa zaplanowany na 92 mld zł w tym roku i kolejnych 165 mld zł w przyszłym roku.

To niezbyt dobra informacja dla nowego rządu. – Wartość siły nabywczej dochodów podatkowych jest obecnie mniej więcej na poziomie 2019 r. Istnieje potencjał, by ją zwiększyć, ale wymagałoby to podniesienia efektywnych stawek, co jest oczywiście niepopularnym ruchem. Ciekawe, że wszystkie partie, które mogą tworzyć nowy rząd, obiecują bardzo ambitne, kosztowne programy. Przy obecnym stanie kasy państwa konieczne wydaje się albo ograniczenie wydatków, ale wzrost podatków – ocenia Pogorzelski.

Pułapka inflacji

– Stan kasy państwa może być jeszcze gorszy, niż może się nam wydawać na pierwszy rzut oka – podkreśla Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP. – Dochody podatkowe w bardziej bezpośredni czy pośredni sposób zależą od poziomu cen. Przy wysokiej inflacji z ostatnich lat w budżecie pojawił się tzw. kredyt inflacyjny, który szacuję od 4 proc. do nawet 8 proc. PKB. Gdyby nie on, deficyt i zadłużenia państwa byłoby o 4–8 proc. PKB wyższe – analizuje. Ten „kredyt” to wynik z opóźnienia wzrostu wydatków budżetu wynikających z inflacji (np. waloryzacji transferów społecznych i świadczeń emerytalnych, podwyżek płac w sferze budżetowej czy rosnących kosztów obsługi zadłużenia) wobec wzrostu dochodów.