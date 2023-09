Inflacja we wrześniu może być jednocyfrowa

Oprócz rozczarowujących w ostatnich miesiącach danych dotyczących kondycji polskiej gospodarki, w oczach większości członków RPP uzasadnieniem dla obniżki stóp procentowych może być to, że we wrześniu inflacja już niemal na pewno znajdzie się na poziomie jednocyfrowym. Ekonomiści nie wykluczają nawet, że spadnie poniżej 9 proc.

- Biorąc pod uwagę wciąż dwucyfrowy poziom inflacji w sierpniu, w naszym podstawowym scenariuszu faktycznie zakładamy, że tym razem stopy procentowe pozostaną bez zmian. Niemniej uważamy, że jest to jedno z tych stosunkowo rzadkich posiedzeń, kiedy prawdopodobieństwo zmiany stóp jest bliskie 50 proc. Wiele sygnałów płynących z RPP sugeruje, że chce ona szybko rozpocząć cykl obniżek – wskazują analitycy z banku Citi Handlowy. - Dla wzrostu gospodarczego i inflacji nie ma większego znaczenia, czy do pierwszej obniżki dojdzie we wrześniu, czy w październiku. Niemniej dla wielu obserwatorów decyzja Rady będzie ważnym i ciekawym wydarzeniem. Pokaże na ile RPP zależy na wzmocnieniu swojej wiarygodności i przekonaniu uczestników rynku, aby przywiązywali wagę do przyszłych zapowiedzi RPP – dodają.

Wśród ekonomistów powszechne jest też przekonanie, że obniżka stóp – niezależnie od tego, czy dojdzie do niej we wrześniu, czy miesiąc później – nie będzie jednorazowym wydarzeniem, tylko początkiem cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Zdaniem analityków z banku Pekao, do końca roku RPP zdąży obniżyć stopę referencyjną o 1 pkt proc., do 5,75 proc. Większość ekonomistów spodziewa się jednak na najbliższych czterech posiedzeniach RPP dwóch lub trzech obniżek po 0,25 pkt proc. każda. Dalsze łagodzenie polityki pieniężnej też nie będzie gwałtowne. Zespół z Credit Agricole BP uważa, że do końca 2024 r. główna stopa NBP zmaleje do 5 proc.

Oprócz inflacji, która według obecnych prognoz jeszcze przez co najmniej dwa lata nie wróci do celu NBP (2,5 proc.), argumentem, który może powstrzymywać RPP przed szybkim łagodzeniem polityki pieniężnej, będą komunikaty głównych banków centralnych, które jak dotąd tłumią oczekiwania na rychłe obniżki stóp w USA i strefie euro.