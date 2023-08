Piotr Bartkiewicz, Bank Pekao: Jesteśmy u progu serii obniżek stóp

Podczas gdy eksport słabnie, widać szansę na odbicie popytu w kraju. Sprzedaż detaliczna towarów w lipcu wzrosła drugi raz z rzędu w ujęciu miesiąc do miesiąca. Czy scenariusz ożywienia w polskiej gospodarce w II połowie roku, napędzany popytem konsumpcyjnym, pozostaje aktualny?

Co do zasady tak. Do popytu konsumpcyjnego dołożyłbym jeszcze popyt inwestycyjny. Dopiero co poznaliśmy dane, wedle których w II kwartale inwestycje przedsiębiorstw niefinansowych wzrosły realnie o około 10 proc. rok do roku. Ale jest tu jeden niuans. Popyt wewnętrzny jest importochłonny. Już w II kwartale prawdopodobnie doszło do odbicia realnego importu. Czyli równoważenie słabego popytu zewnętrznego popytem wewnętrznym zadziała, ale nie doprowadzi do dynamicznego odbicia PKB. Spodziewamy się, że w III kwartale PKB wzrośnie o 0,3 proc. rok do roku [po spadku o 0,5 proc. w II kwartle – red.], w IV kwartale nieco bardziej, bo podmioty publiczne będą kończyły inwestycje współfinansowane z funduszy unijnych, które muszą być wykorzystane do końca bieżącego roku. W ostatnich dekadach głównym kołem zamachowym wzrostu gospodarczego w Polsce był jednak eksport. Bez odbicia w Europie nasza ścieżka wzrostu będzie więc poniżej wieloletniego trendu.

Czy ożywienie popytu wewnętrznego, szczególnie konsumpcji, może zahamować gwałtowny ostatnio spadek inflacji?

Znaczenie ma przede wszystkim poziom konsumpcji na tle możliwości produkcyjnych polskich przedsiębiorstw. Jeśli konsumpcja odbije tak, jak oczekuje większość ekonomistów, to wciąż będzie poniżej tych zdolności wytwórczych. Na razie nie widać tu więc zagrożenia dla dezinflacji. Inflacja schodzi z górki, ciągle działa na nią zacieśnienie polityki pieniężnej z poprzednich kwartałów. Wygasają też tzw. efekty drugiej rundy, czyli konsekwencje wcześniejszych wzrostów cen żywności i energii. To będzie kontynuowane. Można się jednak zastanawiać, co się będzie działo z inflacją w 2024 r.

W sierpniu inflacja będzie już poniżej 10 proc.?

Nie jest to przesądzone. Może wyjść 9,9 proc., a może wyjść 10,1 proc. Jesteśmy jednak blisko jednocyfrowej inflacji.