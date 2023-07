Inwestycje infrastrukturalne ratują sektor budowlany

Jak podał w czwartek GUS, produkcja budowlano-montażowa w czerwcu wzrosła realnie (tzn. w cenach stałych) o 1,5 proc. rok do roku po zniżce o 0,7 proc. w maju i zwyżce o 1,2 proc. w kwietniu. To wynik minimalnie poniżej przeciętnych szacunków ekonomistów w ankiecie „Rzeczpospolitej”, które wskazywały na wzrost produkcji budowlanej w czerwcu o 1,8 proc. rok do roku.

Reklama

Po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych, produkcja budowlana w czerwcu była realnie o 2,4 proc. wyższa niż rok wcześniej, ale o 0,5 proc. niższa niż w maju. Była to już druga z rzędu i trzecia w ciągu czterech miesięcy zniżka produkcji budowlanej w ujęciu miesiąc do miesiąca.

Optymistycznym akcentem w czwartkowych danych jest dobra wciąż kondycja budownictwa infrastrukturalnego. Produkcja w kategorii „budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej” wzrosła w czerwcu o 5,9 proc. rok do roku po zwyżce o 9,1 proc. w maju. Ekonomiści tłumaczą to finalizowaniem projektów inwestycyjnych z budżetu UE na lata 2014-2020 (bieżący rok jest ostatnim na wykorzystanie tych funduszy).

Nieco szybciej niż w maju rosła aktywność w zakresie robot budowlanych specjalistycznych, które obejmują m.in. przygotowanie gruntów pod budowę. Zwiększyła się ona o 3,8 proc. rok do roku po zwyżce o 0,9 proc. miesiąc wcześniej.

Do wzrostu dynamiki produkcji budowlanej ogółem przyczynił się też wolniejszy spadek aktywności w budownictwie mieszkaniowym. Produkcja sprzedana budynków zmalała w czerwcu o 5,7 proc. rok do roku po zniżce o 12,2 proc. w maju. To najlepszy wynik od lutego br.