Przemysł wychodzi na prostą

Choć sam czerwiec okazał się nieco lepszy od oczekiwań, to II kwartał był w polskim przemyśle jednoznacznie słaby. – Miniony kwartał zapisze się w historii polskiego przemysłu jako jeden z najgorszych. Według naszych obliczeń produkcja zmalała o 2,7 proc. kwartał do kwartału. Aby znaleźć gorszy okres, trzeba cofnąć się albo do pierwszej fali COVID (II kwartał 2020 r. ze spadkiem produkcji o 15,4 proc.) albo do Wielkiej Recesji z lat 2008-2009 (IV kwartał 2008 r. ze spadkiem produkcji o 4,6 proc.) – napisał w komentarzu do czwartkowych danych Piotr Bartkiewicz, ekonomista z banku Pekao.

- Tak słaby wynik II kwartału nie oznacza, że nie ma przestrzeni do dalszego hamowania – dodał Bartkiewicz. Przede wszystkim, spadek popytu na wyroby polskiego przemysłu częściowo wynika z chęci innych producentów, aby ograniczyć nadmierne zapasy. To, jak długo proces ten będzie trwał, jest trudne do przewidzenia. Dodatkowo zarówno w Polsce, jak i w zachodniej Europie, słaby jest popyt konsumpcyjny, co również uderza w niektóre branże przemysłu.

Zdaniem Andrzeja Kamińskiego, ekonomisty z Banku Millennium, krajowy popyt konsumpcyjny wkrótce powinien się jednak odbić, dając wsparcie dla niektórych branż przemysłu. Innym pomagało będzie ożywienie w budownictwie. Największą niewiadomą jest według niego popyt zagraniczny, ale w czerwcu – podobnie jak w poprzednich miesiącach – niektóre z branż zorientowanych na eksport radziły sobie akurat bardzo dobrze. Dotyczy to w szczególności produkcji samochodów, która wzrosła o 19,7 proc. rok do roku oraz produkcji urządzeń elektrycznych (9,7 proc.) i maszyn (7,4 proc.).

Optymistycznym akcentem w czerwcowych danych dotyczących przemysłu było kolejne mocne wyhamowanie inflacji w tym sektorze. Wskaźnik cen produkcji sprzedanej (PPI) wzrósł o zaledwie 0,5 proc. rok do roku, najmniej od grudnia 2020 r., po zwyżce o 2,8 proc. w maju (wstępne dane wskazywały na zwyżkę o 3,1 proc.). Ankietowani przez „Parkiet” ekonomiści przeciętnie szacowali, że PPI wzrósł w zeszłym miesiącu o 0,7 proc. rok do roku.

Dezinflacja w przemyśle to, jak tłumaczy Kamiński, efekt słabego popytu na towary przemysłowe, zniżek cen surowców na międzynarodowych rynkach, rozładowania zatorów w łańcuchach dostaw oraz niższych kosztów transportu. W samym przetwórstwie przemysłowym cen produkcji sprzedanej zmalały w czerwcu o 4,1 proc. rok do roku po zniżce o 2,2 proc. w maju. To przekłada się już na ceny towarów konsumpcyjnych, które – po wyłączeniu żywności, paliw i nośników energii – w czerwcu stały w miejscu.