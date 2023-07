Tym „sprawdzam” ma być poprawka złożona przez Koalicję Obywatelską wprowadzająca 800+ od czerwca 2023 r., a nie jak chce rząd – od stycznia 2024 r. – PiS mówi, że w tegorocznym budżecie nie ma na to pieniędzy, ale w noweli jest zapis o 16 mld zł rezerwy na bliżej nieokreślone cele. Skierujmy te pieniądze na pomoc w wychowywaniu dzieci – podkreślała Zofia Czernow, posłanka KO.

To nie rezerwa premiera

Na tę rezerwę, która pojawiła się w nowelizacji, rzeczywiście w wysokości 16 mld zł, wskazywali też inni posłowie - zastanawiając się, czy ma to być źródło finansowania nowych prezentów wyborczych. Wiceminister finansów Sebastian Skuza wyjaśniał, że wcale nie jest to „rezerwa w dyspozycji premiera”, tylko rezerwa na określone cele i ważne wyzwania w obszarze rolnictwa, obronności i wsparcia Ukraińców.

- Ta nowelizacja to kolejny przykład wielkiego oszustwa budżetowego, z jakim mamy do czynienia od ośmiu lat – zarzucał z kolei Dariusz Wieczorek, poseł Lewicy. – Wasze credo rządzenia można ująć w kilku słowach: by lud prosty darzył was miłością, zabieracie kasę po cichu, a rozdajcie głośno – mówił.

Czytaj więcej Gospodarka krajowa Budżet państwa po maju. Polska ma już spory deficyt Wydatki kasy państwa są już o 20 proc. wyższe niż rok wcześniej. Za to dochody z podatków CIT i PIT spadają. Deficyt wynosi już niemal 21 mld zł.

Wieczorek wyliczał, że chodzi tu przykładowo o rekordowo wysokie zwroty z podatku PIT zrealizowane w 2023 r. (co jest jedną z przyczyn nowelizacji), a które Polacy zapłacili w postaci nadpłat podatku w 2022 r. A także o obiecanie samorządom dodatkowych 14 mld zł w 2023 r. – Już widzę te czeki i przechwałki, jaki to PiS jest dobry dla samorządów. A przecież dziś oddajecie JST to, co zabrał im Polski Ład – komentował Wieczorek.

Przepis na katastrofę?

Dalej posłowie wytykali brak podwyżek wynagrodzeń dla pracowników sfery budżetowej, a jednorazowe dodatki dla nauczycieli w wysokości ok. 900 zł netto zł nazywali „jałmużną” i próbą kupowania ich głosów przed wyborami. Zarzucali też, że rząd PiS nie chce walczyć z inflacją, ponieważ dzięki „podatkowi inflacyjnemu” to Polacy finansują rządowe rozdawnictwo.