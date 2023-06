Dochody budżetu państwa w okresie styczeń-maj wyniosły 216,36 mld zł, czyli o 6,4 mld zł więcej w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego – wynika z szacunkowych danych przedstawionych przez Ministerstwo Finansów.

Dochody na plus i minus

Dochody podatkowe to 189,8 mld zł, niższe o 2,7 mld zł niż rok wcześniej. Przy czym wpływy z PIT spadły o 9,1 mld zł (28 proc.) w efekcie reform Polski Ład i rekordowo wysokich zwrotów PIT. Niespodzianką może być też pierwszy od wielu miesięcy spadek wpływów z podatku CIT o 1,6 proc. oraz z podatku bankowego o 1,9 proc.

Za to wyższe niż rok wcześniej były dochody z VAT - o 4,8 proc. (tj. ok. 4,7 mld zł), z podatku akcyzowego – o 5,4 proc. (1,8 mld zł) oraz dochodów niepodatkowych – o ok. 9,3 mld zł (tj. 55,2 proc.)

Wydatki intensywnie rosną

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń - maj 2023 r. wyniosło 237,2 mld zł. To o 39,3 mld zł (tj. 19,9 proc.) więcej niż rok temu. Ministerstwo Finansów wyjaśnia ten wzrost m.in. wyższą dotacją do FUS, czy wyższymi subwencjami dla JST. Ale wśród rosnących pozycji warto podkreślić większe o 12,7 mld zł koszty obsługi długu w efekcie wzrostu stóp procentowych, wyższe rok do roku o 12,1 mld zł wydatki na obronę narodową w związku ze zwiększonymi potrzebami w zakresie zakupu uzbrojenia.

Deficyt w budżecie państwa po maju wynosił 20,85 mld zł. W ustawie budżetowej limit dla deficytu zapisano na ok. 68 mld zł. Z kolei nowelizacja ustawy budżetowej, którą zajmuje się Sejm, zwiększa limit do 92 mld zł.