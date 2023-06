Polska miała być drugą Hiszpanią, ale na szczęście ten scenariusz się nie zrealizował

Po 20 latach sytuacja mocno się jednak zmieniła. Hiszpański PKB na głowę wynosi 49,5 tys. USD, podczas gdy polski sięga 45,3 tys. USD. Bardzo mocno zmniejszyliśmy więc dystans do Hiszpanii pod względem narodowego bogactwa. Czechy i Słowenia już natomiast prześcignęły Hiszpanię pod względem PKB na głowę. Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego za pięć lat Polska również prześcignie Hiszpanię w tej kategorii.

Dlaczego jednak Hiszpania dała się doścignąć krajom Europy Środkowo-Wschodniej? Głównie z powodu kryzysu strefy euro. Co prawda temu krajowi udało się uniknąć wejścia pod kuratelę tzw. troiki (przedstawicieli MFW, Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Centralnego), to nie obyło się w nim bez pakietu pomocowego dla banków, bez deflacji, kryzysu na rynku nieruchomości oraz skoku bezrobocia. Obecnie Hiszpania nie jest już atrakcyjnym miejscem do szukania pracy przez Polaków. Zdarza się za to, że to Hiszpanie przenoszą się do Polski, by pracować.