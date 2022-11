Fed utrzymuje jastrzębi przekaz, a mimo to na rynkach ostatnio zagościł optymizm. Fed już nie jest taki straszny? Inwestorzy liczą, że tzw. pivot jest już tuż za rogiem?

Dariusz Świniarski (DŚ): Od sierpniowego wystąpienia szefa Fedu w Jackson Hall w zasadzie każda jego wypowiedź jest mocno jastrzębia. Jest to tłumaczone zakotwiczeniem oczekiwań inflacyjnych i chęcią wysłania jasnego przekazu do rynków. Po ostatnim posiedzeniu i sygnałach z Fedu wycena stóp procentowych poszła w górę. Oczywiście wszyscy czekamy na kolejne decyzje. Rynek oczekuje, że w grudniu będziemy mieli podwyżkę stóp o 50 pkt bazowych i to może być przyczyną rajdu ulgi na rynkach.

Tylko że dane z USA, które wciąż są bardzo mocne, dają Fedowi duże pole do popisu.

Łukasz Tarnawa (ŁT): Dokładnie tak. Potencjalna mniejsza podwyżka stóp na kolejnym posiedzeniu wcale nie oznacza jednak gołębiego przekazu w kontekście przekazu szefa Fedu, który wskazał, że stopy procentowe dojdą do wyższego poziomu, niż to się zakłada. Rynek chciałby gołębich sygnałów, inwestorzy stoją w blokach startowych, natomiast makroekonomia na to nie pozwala.

Rodzi się więc pytanie o trwałość ostatniego odbicia na rynku. Ten optymizm jest nadmierny?

DŚ: Faktycznie ciężko obecnie doszukiwać się pozytywnych impulsów ze strony makroekonomii, które wspierałyby rynek akcji. W Polsce przecież za kilka kwartałów spodziewane jest spowolnienie gospodarcze. Oczywiście zawsze znajdą się spółki, które w takich warunkach będą radziły sobie lepiej, natomiast jeśli chodzi o same indeksy, to ciężko, poza chwilowymi przepływami kapitału, doszukać się czynników, które kreowałyby dobre otoczenie do wzrostów. Rynek gra natomiast swój scenariusz, pod coś te wzrosty są i kapitał przepływa. Nasza giełda przecież też była rekordowo tania, jeśli chodzi chociażby o takie wskaźniki jak cena do zysku.

Warunki makro może się jakoś znacząco nie poprawiły, ale mamy chociażby ciepłą jesień. Ona oddala widmo recesji w Europie czy jest ona jednak nieunikniona?

ŁT: Mleko się już rozlało. Pokłosie wojny, szok surowcowy, inflacja i niespodziewanie ostra polityka banków centralnych oznaczają, że recesja w strefie euro jest praktycznie przesądzona. To oznacza, że prawdopodobnie od IV kwartału będziemy mieli spadek PKB i przynajmniej pierwsze półrocze 2023 r. też będzie na minusie.

Ale przecież rynki akcji wyprzedzają realną gospodarkę. Może więc te mocne spadki, które obserwowaliśmy w ostatnich miesiącach, uwzględniły te problemy?

DŚ: Śmiem wątpić, czy rynki faktycznie zdyskontowały już recesję. Nie znamy przecież jeszcze jej skali, natomiast biorąc pod uwagę wiele czynników, niestety widać, że to wszystko ewoluuje w stronę niekorzystnego scenariusza. Do tej pory myśleliśmy, że inflacja jest przejściowa, a wcale tak nie jest. A jeśli tak, to restrykcyjna polityka monetarna też będzie musiała być rozciągnięta w czasie, a to oznacza trudniejsze warunki finansowania dla wielu podmiotów.

To wszystko dotyka nie tylko rynku akcji, ale też i długu. Na którym z nich dzisiaj łatwiej więc o okazje inwestycyjne?

DŚ: Na rynku akcji zawsze znajdą się spółki, które idą pod prąd. Rynek długu pokazał natomiast, że jest bardzo rozchwiany. Dług rządowy z rentownością 9 proc. oczywiście jest atrakcyjną okazją, ale czy nie będzie 10 proc.? Dzisiaj ciężko to przewidzieć.