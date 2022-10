We wrześniu 2022 obroty prądem na TGE spadły rok do roku o ponad 50 proc. Jednocześnie jednak także i w tym miesiącu ceny spadły, znacznie wcześniej niż informacja o likwidacji obliga giełdowego na rynku energii elektrycznej., która pojawiła się pod koniec września. To działanie miałoby obniżyć cen energii w hurcie niezależnie od wahań giełdowych.