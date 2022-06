Zgodnie z obowiązującymi przepisami tarcza antyinflacyjna ma obowiązywać do końca lipca. Ale inflacja nie ustępuje, a jej szczyt jeszcze przed nami. W tej sytuacji premier zapowiedział przedłużenie terminu obowiązywania tarczy antyinflacyjnej. PiS chce to osiągnąć przy pomocy projektu ustawy o… pomocy kredytobiorcom. Prace nad projektem trwają w Sejmie. A PiS już złożył do niego poprawkę, która przewiduje przedłużenie obowiązywania tarczy do 31 października. - Celem poprawki jest przedłużenie rozwiązań wprowadzonych w obszarze podatków, które zmierzają do złagodzenia skutków inflacji – tłumaczył.

- Dopóki inflacja będzie się utrzymywała na podwyższonym poziomie, dopóty tarcza będzie przedłużana – zapowiedział w Polsat News Piotr Patkowski, wiceminister finansów.

Nie podał terminu wygaszenia tarczy. - Na razie działamy tak, by inflacja rosła wolniej miesiąc do miesiąca niż w ostatnich kwartałach. Myślę, że schładzanie inflacji to perspektywa trzeciego, może czwartego kwartału tego roku. Wtedy będziemy obserwowali dalsze procesy. Teraz jest za wcześnie, by mówić o wygaszaniu tarczy – stwierdził minister Patkowski.

Tarcza antyinflacyjna obniża do zera VAT na podstawowe produkty żywnościowe. Stawka tego podatku na paliwa to 8 zamiast 23 proc. VAT na prąd i ogrzewanie to 5 proc., a na gaz 0 proc. Do tego dochodzi także zerowy VAT na nawozy i wybrane środki produkcji rolniczej.

Większość analityków przewiduje, że szczyt inflacji przypadnie na trzeci kwartał, najpewniej pod koniec wakacji. W maju wskaźnik wzrostu cen podskoczył do 13,9 proc. Wedle prognoz może dojść do 15-16 proc., ale nie brak głosów, że sięgnie nawet 20 proc. Z drugiej strony z gospodarki, także europejskiej i światowej, zaczynają już płynąć sygnały zapowiadające hamowanie wzrostu cen.