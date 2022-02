- W dniu 9.02.2022 r. pani Gabriela Masłowska zrezygnowała z kandydowania do Rady Polityki Pieniężnej – poinformował Sejm na swojej stronie internetowej.

Na środowe popołudnie zaplanowano głosowanie w Sejmie nad jego kandydatami do RPP. Do obsadzenia są dwa miejsca po wskazanych przez koalicję rządzącą Grażynę Ancyparowicz i Eryka Łona, których kadencja w Radzie właśnie się skończyła.

W szranki stanęli trzej kandydaci. Wiesław Janczyk, poseł PiS, szef sejmowej komisji finansów publicznych, Gabriela Masłowska, posłanka PiS, wiceprzewodnicząca komisji finansów i Jakub Borowski, ekonomista, zgłoszony przez KO ekonomista. Reprezentanci PiS zyskali rekomendację komisji finansów, w której sami głosowali za swoimi kandydaturami i przeciw kandydaturze Jakuba Borowskiego. I to oni byli faworytami środowego głosowania w Sejmie, w którym PiS ciągle dysponuje kruchą większością głosów.

Czytaj więcej Gospodarka krajowa Stopy procentowe w Polsce najwyższe od czerwca 2013 r. Wtorkowa decyzja Rady Polityki Pieniężnej była zgodna z prognozami większości ekonomistów. Eksperci są pewni, że cykl zacieśniania polityki monetarnej będzie kontynuowany. To zła decyzja dla kredytobiorców, bowiem oznacza, że raty będą jeszcze wyższe.

Niespodziewana rezygnacja Gabrieli Masłowskiej zmienia jednak sytuację. To zresztą powtórka wydarzeń sprzed poprzedniego posiedzenia Sejmu. Wtedy przed głosowaniem w Sejmie z kandydowania do RPP zrezygnowała inna kandydatka PiS, Elżbieta Ostrowska. Wtedy głosowanie odwołano i przełożono na trwające właśnie posiedzenie Sejmu. A PiS w miejsce Elżbiety Ostrowskiej wskazał Gabrielę Masłowską.

Na razie nie ma informacji o kolejnym przełożeniu głosowania nad kandydatami Sejmu do RPP. Jest to jednak bardzo prawdopodobne. PiS znów będzie szukał swojego nowego kandydata do RPP, bo tego miejsca w Radzie z pewnością łatwo nie odda opozycji.

Kadrowa zgadywanka już nawet ruszyła. - Masłowska wycofała się z kandydowania do RPP przy NBP, czyżby robiła miejsce dla Kościńskiego – zastanawia się na twitterze Katarzyna Lubnauer, posłanka KO.

Pojawiły się też głosy, że być może Gabriela Masłowska jest przymierzana do funkcji ministra finansów, właśnie w miejsce Tadeusza Kościńskiego, który stracił miejsce w związku z chaosem wywołanym przez zmiany podatkowe z Polskiego Ładu.