W zeszłym tygodniu z kandydowania do Rady Polityki Pieniężnej niespodziewanie zrezygnowała zgłoszona przez PiS Elżbieta Ostrowska. Wraz z Wiesławem Janczykiem w RPP miała ona reprezentować Sejm. Mieli zastąpić wskazanych przez koalicję rządzącą Grażynę Ancyparowicz i Eryka Łona, których kadencja w Radzie kończy się 9 lutego. Po rezygnacji Elżbiety Ostrowskiej w Sejmie nie odbyło się głosowanie nad nowymi kandydatami zaplanowane na zeszły tydzień.

Reklama

I rozpoczęły się poszukiwania nowego kandydata. PiS zgłosiło Gabrielę Masłowską. Masłowska jest posłanką tej partii. W Sejmie zasiada już szóstą kadencję. Od wielu lat jest członkinią sejmowej komisji finansów publicznych, także jak zastępczyni jej przewodniczącego. Ukończyła studia na wydziale ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Szansy na przejęcie od PiS miejsca w RPP poszuka także opozycja. Koalicja Obywatelska zgłosiła swojego kandydata, Jakuba Borowskiego. To doktor nauk ekonomicznych, specjalista w zakresie polityki pieniężnej i integracji monetarnej. Ukończył studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej, tam tez obronił pracę doktorską pod tytułem: Koszty i korzyści z akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej – próba bilansu. Kierował wydziałem polityki pieniężnej w departamencie analiz makroekonomicznych i strukturalnych NBP. W latach 2007-12 był głównym ekonomistą Invest-Banku i Kredyt Banku, a od 2013 pracuje na stanowisku głównego ekonomisty banku Credit Agricole. W latach 2012-15 był członkiem Rady Gospodarczej przy premierze.

Decyzję w sprawie wyboru swoich nowych przedstawicieli w RPP Sejm podejmie zapewne na posiedzeniu w dniach 8-9 lutego. Wcześniej przesłucha ich komisja finansów publicznych. Jej poparcie za sprawą głosów koalicji rządzącej ma już Wiesław Janczyk. W Sejmie kruchą większością w dysponuje PiS.

Za to w Senacie większość mają ugrupowania opozycyjne i to one wybrały już nowych przedstawicieli izby wyższej parlamentu do RPP. Już na najbliższym posiedzeniu Rady Senat reprezentować będą Ludwik Kotecki i Przemysław Litwiniuk. Ludwik Kotecki, to wiceminister finansów i główny ekonomista tego resortu w czasach rządów PO-PSL. Do listopada 2016 r. był dyrektorem wykonawczym w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Jego kandydaturę do RPP zgłosiła KO.

Reklama

Z kolei PSL przeforsowało kandydaturę doktora nauk prawnych Przemysława Litwiniuka, który m.in. w latach 2007-08 był doradcą i szefem gabinetu politycznego ministra rolnictwa, a w latach 2014-18 był przewodniczącym Sejmiku Województwa Lubuskiego.

Kotecki i Litwiniuk wchodzą do Rady na miejsca przedstawicieli PiS Eugeniusza Gatnara i Jerzego Kropiwnickiego, których kadencja właśnie się skończyła. Ten ostatni ma już nową pracę – będzie doradcą prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego.

W RPP zasiada, obok przewodniczącego, którym jest prezes NBP, dziewięciu członków, po trzech przedstawicieli Sejmu, Senatu i prezydenta. Ich sześcioletnie kadencje kończą się w różnych terminach. Przez ostatnie lata w RPP zasiadały wyłącznie osoby wskazane przez koalicję rządzącą. Teraz dołączyły do nie dwie wskazane przez opozycję (Kotecki i Litwiniuk).