Po zakończeniu sesji w USA opublikowane zostaną wyniki Microna, które będą obrazowały perspektywy związane z rozwojem sztucznej inteligencji. Spółka w ostatnich miesiącach zyskała kilkaset procent i uznawana jest za jednego z kluczowych graczy w branży AI. Tylko wczoraj jej notowania spadły o 13%. Jeśli wyniki i prognozy spółki nie spełnią bardzo wysokich oczekiwań rynku, może to ponownie pogorszyć sentyment.

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Sektor przemysłowy radzi sobie relatywnie lepiej dzięki spadkom cen ropy naftowej. Baryłka WTI znajduje się dziś poniżej 72 USD.

Po wczorajszej głębokiej przecenie koreański indeks Kospi wzrósł dziś o 3,3%. W przeszłości kilkukrotnie obserwowano podobne wyprzedaże spółek technologicznych, przy czym w większości przypadków korekty nie były zbyt głębokie.

Na rynku walutowym dolar wciąż pozostaje mocny po ubiegłotygodniowym posiedzeniu Fed. Złoto spada poniżej 4100 USD za uncję. Kurs EUR/USD jest już poniżej 1,14 i zniżkuje w kierunku 1,13. Na rynku USD/JPY obserwujemy nowe ekstrema powyżej 161 jenów za dolara, co rodzi ryzyko interwencji ze strony japońskich władz.

Kalendarium makroekonomiczne nie jest dziś szczególnie bogate. Jutro poznamy dane o inflacji w USA, a w piątek indeks nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan wraz z oczekiwaniami inflacyjnymi. Dane te będą kluczowe dla oceny prawdopodobieństwa podwyżek stóp procentowych przez Fed przed końcem roku.

Dziś poznaliśmy już indeks Ifo, uznawany za jeden z najlepszych wskaźników koniunktury w Niemczech. W czerwcu wzrósł on zgodnie z oczekiwaniami do 85,6 pkt. z 85,0 pkt. odnotowanych miesiąc wcześniej.