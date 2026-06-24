AB, Action, Asbis, Asseco Poland, Atrem, Azoty, Cloud Technologies, Cyfrowy Polsat, Grupa Pracuj, Handlowy, KGHM, LPP, mBank, Modivo, Neuca, Orlen, Toya, Unimot, Vercom, VRG – to faworyci DM BOŚ, wymienieni w najnowszym, cyklicznym raporcie analitycznym (sporządzonym 16 czerwca). Zdaniem ekspertów są to spółki, które w nadchodzącym miesiącu mogą zachowywać się lepiej od rynku.

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Jakie zmiany wprowadzili analitycy DM BOŚ

W raporcie widać duże roszady względem poprzedniej edycji. Na listę długich pozycji analitycy wpisali takie spółki jak Bank Handlowy, Modivo, Toya, Cloud Technologies, Grupa Pracuj i Vercom. Natomiast wycofali z niej trzy firmy – Inter Cars, Unibep i CD Projekt.

Z kolei z listy krótkich pozycji usunięto Alior Bank. Nie doszły żadne nowe spółki. Obecnie w gronie podmiotów, które mogą radzić sobie w najbliższym miesiącu gorzej niż rynek są dwie firmy. To Arctic Paper i JSW. Węglowa spółka nie załapała się na obecną hossę – notowania JSW od 2022 r. spadają (w ostatnich kwartałach dominuje trend boczny). Grupa jest w trudnej sytuacji finansowej. W 2025 r. miała 6,25 mld zł straty netto i 4,99 mld zł straty na poziomie EBITDA. Niedawne walne zgromadzenie wyraziło zgodę na zaciągnięcie 850 mln zł pożyczki z Agencji Rozwoju Przemysłu.

Jak radzi sobie portfel DM BOŚ

W zeszłym miesiącu portfel DM BOŚ przyniósł niższy o 1,6 pkt. proc. wynik w porównaniu ze stopą zwrotu z indeksu WIG – w kategoriach bezwzględnych wartość portfela wzrosła o 3,8 proc. wobec wzrostu WIG o 5,4 proc. Z kolei od początku roku portfel przyniósł bezwzględną dodatnią stopę zwrotu w wysokości 28,5 proc. wobec 19-proc. wzrostu WIG, co oznacza wynik lepszy o 9,5 pkt. proc.

Warszawska giełda ma za sobą bardzo dobrą passę. Hossa trwa już ponad trzy lata. Obecnie WIG oscyluje w okolicach 136-137 tys. pkt. Kilka dni temu zanotował historyczne maksimum, przebijając poziom 140 tys. pkt. Zakończył sesję 17 czerwca wartością 140 339,7 pkt. Dzień później spadł o 1,29 proc. Następnie 19 czerwca odbił o 0,29 proc., ale potem dwie kolejne sesje zakończył spadkami – odpowiednio o 0,56 proc. i 0,44 proc. Dzisiejsza sesja jest trzecią spadkową z rzędu.